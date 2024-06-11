Ataşehir'de Ters Yönden Gelen Araç Otomobile Çarptı

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Ataşehir'de ters yönden gelen araç, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobile çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Yaşanılan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, Pazar Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, S.G. hakimiyetinde seyir halinde ilerleyen Ford marka 42 RY 434 plakalı otomobile, soldaki sokak üzerinden ters yönden caddeye girmek isteyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Otomobile çarpan araç birkaç saniye bekledikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL