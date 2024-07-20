Ataşehir'de Tır Dorsesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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Ataşehir'de Tır Dorsesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir tır parkında içerisinde geri dönüşüm malzemeleri bulunan tır dorsesinde çıkan yangın, başka bir dorseye ve bir iş yerine sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 tırın dorsesi ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

20.07.2024 20:02
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir tır parkında içerisinde geri dönüşüm malzemeleri bulunan tır dorsesinde yangın çıktı. Alevler başka bir dorseye ve bir iş yerine sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Dorsenin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir tır parkında saat 17.30 sıralarında, park halinde bulunan ve içerisinde kimyasal madde, karton ve plastik gibi geri dönüşüm malzemeleri olan tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yan tarafta bulunan başka bir tır dorsesine ve iş yerine de sirayet etti. Yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğe yoğun dumanın yükseldiği yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 tırın dorsesi ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki Hüseyin Dilek isimli vatandaş, "Önce siyah dumanlar çıkmaya başladı. Gittik baktık kapalı bir dorse kimyasal madde yüklüydü. Birden alevlenince diğer forselere ve iş yerine sirayet etti. Ölen veya yaralanan bilgisi yok. İtfaiye çabuk geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Tır Dorsesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de Tır Dorsesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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