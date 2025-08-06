Ataşehir\'de Yangın Riski Sebebiyle Patlayıcı Maddelerin Satışı Yasaklandı

Ataşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla başlatılan "havai fişek, torpil, işaret fişeği, meşale gibi maddelerin satışı ve kullanımının yasaklanması" kararı sonrası esnaf denetimleri gerçekleştirildi.

Son dönemde Türkiye'de yaşanan yangınlar ve benzeri olumsuzluklar nedeniyle İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, il genelinde havai fişek, torpil, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 29 Temmuz - 28 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandı. Alınan kararın uygulanması için ilçe genelinde eş zamanlı denetimlerini sürdüren Ataşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, iş yerlerine giderek esnafa bilgilendirmede bulundu. Zabıta ekipleri, yasak kapsamındaki ürünlerin satışının yapılmaması konusunda uyarıları ileterek gerekli tebligatları gerçekleştirdi.

"Yangın riskine karşı hassasiyet önemli"

Yapılan denetimlerde; hem insan ve hayvan sağlığı, hem de doğa güvenliği için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Zabıta ekipleri, yangın riski oluşturan ürünlerin satışlarının yapılması durumunda yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. Ataşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe çapında huzur ve güvenliği korumak için denetimlerini aralıksız sürdürürken, vatandaşların da yangın riskine karşı duyarlılık göstermesi, yasağa uymayan durumları belediyeye bildirmesi önem taşıyor. - İSTANBUL