Atatürk görselini yere atıp defalarca bastı: Esnaf müdahale etti - Son Dakika
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Atatürk görselini yere atıp defalarca bastı: Esnaf müdahale etti

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Antalya'da bir lastik tamircisi dükkanına müşteri olarak gelen bir kişi, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin bulunduğu etiketi yere atıp ayağıyla defalarca bastı. Lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç, duruma kayıtsız kalmayarak müdahale etti. Sevinç, tezgahın üzerinden atlayarak müdahalede bulundu.

13.11.2024 16:26  Güncelleme: 16:49
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Antalya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu görseli yere atıp defalarca basan kişiye esnaf tarafından müdahale edildi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde meydana gelen olayda 20 yaşındaki lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç'in dükkanına müşteri olarak gelen bir kişi, araç etiketlerini incelemeye başladı. Kapıda asılı, Mustafa Kemal Atatürk görselinin basılı olduğu etiketi gören müşteri, etiketi eline aldı ve Sevinç'e gösterip neden kapıda asılı olduğunu sordu.

ATATÜRK GÖRSELİNİ YERE ATTI, DEFALARCA BASTI

Ardından etiketi yere atan şahıs, önce ağzındaki suyu etikete döktü, ardından ayağıyla üzerine defalarca bastı. Bu sırada ne olduğunu anlamaya çalışan Sevinç, tezgahın üzerinden atlayarak müdahalede bulundu. İş yerinde başlayan arbede sokağa taşınca çevredekilerin müdahalesiyle Sevinç, uzaklaştırıldı. İsmi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı.

"MASANIN ÜZERİNDEN ATLAYARAK MÜDAHALE ETTİM"

Yaşananları anlatan Mehmet Can Sevinç, "Dükkana yabancı uyruklu müşterimiz geldi. Önce ürünleri inceledi, sonra etrafa baktım. Bizden su istedi. Daha sonra sattığımız etiketlere bakarak, Atatürk etiketine müdahalede bulundu. Ne yaptığını sorduğumda etiketi yere attı, ağzındaki suyu yere döktü. Alaycı tavırlarla yaklaştı. Atatürk etiketini de ayağıyla ezdi. O an çok öfkelendim, dayanamadım ve masanın üzerinden atlayarak müdahale ettim. O an hiçbir şey düşünmedim ve müdahalede bulundum. Sonra kaçmaya başladı, yeniden yakaladım. Ardından bizi çevredekiler ayırdı" dedi.

Atatürk görselini yere atıp defalarca bastı: Esnaf müdahale etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atatürk görselini yere atıp defalarca bastı: Esnaf müdahale etti - Son Dakika

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