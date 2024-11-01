Atina'da Apartman Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan terör soruşturması sürüyor.

Yunanistan başkenti Atina'nın Ampelokipoi bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daire kullanılamaz hale gelirken, binada da büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri 1 erkeğin cansız bedenine ulaştı, yaralı 1 kadın ise hastaneye kaldırıldı. Yunanistan Terörle Mücadele Polisi, olayın "patlayıcı bir cihazdan kaynaklandığı" ihtimali üzerine soruşturma başlattı. - ATİNA