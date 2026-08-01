Atina yakınlarındaki Porto Germeno’da orman yangını evlere sıçradı

Yunanistan'da ülke genelinde 70'ten fazla noktada orman yangınlarıyla mücadele sürerken, başkent Atina'ya yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Porto Germeno'da alevlerin evlere sıçradığı bildirildi.

Yunanistan, yaz sıcakları ve şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Yetkililer, ülke genelinde 70'ten fazla noktada çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahale ettiğini bildirdi. Yunanistan İtfaiyesi, en yüksek alarm seviyesinde olduklarını açıklayarak, yangın riskinin özellikle Attika Yarımadası ile Atina'nın doğusunda, sık sık orman yangınlarının yaşandığı Evia (Eğriboz) Adası'nda kritik seviyede olduğunu duyurdu.

Yerel kaynaklar, dün akşam Mora Yarımadası'ndaki Agios Vasileios köyü yakınlarında çıkan yangına yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiğini aktardı. Ekiplerin, alevlerin Atina'nın yaklaşık 70 kilometre batısındaki sahil yerleşimi Porto Germeno'ya ulaşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Yangın nedeniyle Porto Germeno, Psatha ve Mytikas bölgeleri için tahliye kararı alınırken, yetkililer Porto Germeno'da bu sabah 12 kişinin deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, alevlerin sahil kesimine kadar ulaştığı, bazı evlerin hasar gördüğü ve bir itfaiye aracının yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren bir bölge sakini, "Birçok ev yandı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir can kaybı yok ancak çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi" dedi.

Thebes Belediye Başkanı Giorgos Anastasiou da yerel basına yaptığı açıklamada, yangının çevrede büyük tahribata yol açtığını söyledi.

Bir itfaiye yetkilisi ise açıklamasında, "Rüzgarlar çok şiddetli. Yangın söndürme uçakları ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ancak her noktada etkili olamıyor. Bazı uçaklar, hava şartlarının daha elverişli olduğu diğer yangın bölgelerine yönlendirildi" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 150 ev yangından zarar görmüş olabilir"

Mandra kentinden sivil savunma yetkilisi Dimitris Pagonis, yerel basına yaptığı açıklamada, Porto Germeno'da yaklaşık 150 evin yangından zarar görmüş olabileceğini söyledi.

Porto Germeno yakınlarındaki Aspra Chomata köyünde yaşayan bir çiftçi ise yangının şiddeti karşısında çaresiz kaldıklarını belirterek, "Yangın çok güçlüydü, rüzgar da çok şiddetliydi. Yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu, sadece yangını izleyebildik. Evim tamamen yandı. Yaklaşık 15 ev kül oldu. Yangının tamamen sona ermesini bekliyoruz, ardından gidip geride ne kaldığını göreceğiz" diye konuştu.

"4 ila 5 bin hektardan fazla alan kül oldu"

Atina Ulusal Gözlemevi'nde görev yapan orman yangınları meteoroloğu ve araştırmacı Theodore Giannaros, Porto Germeno çevresindeki tahribatı "akıl almaz" olarak nitelendirdi. Giannaros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangından etkilenen alanın 4 ila 5 bin hektarı aştığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Atina banliyösünde hastane tahliye edildi

Atina'nın batısındaki Haydari banliyösü yakınlarında da alevlerin bölgeye yaklaştığı, tedbir amacıyla Daphni Psikiyatri Hastanesi'nde tedavi gören 17 hastanın tahliye edildiği bildirildi. Ancak alevlerin hastane yerleşkesine ulaşmadığı kaydedildi.

Yetkililer, ülkenin farklı bölgelerinde yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirtirken, Girit Adası'nda da geniş ormanlık alanların zarar gördüğünü açıkladı. Ülke genelindeki yangınlarda şu ana kadar 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.