Atlas Çağlayan Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
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Atlas Çağlayan Davasında İlk Duruşma

09.06.2026 14:53
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17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanığın savunması tamamlandı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında sanığın savunması tamamlandı. Yargılama sırasında acılı anne ile Atlas'ın teyzeleri duruşma sırasında salondan çıkarıldı. Atlas'ın teyzeleri sanığın ailesine yönelik, "İtine sahip çık. Doğurmakla anne olunmuyor" şeklinde tepki gösterdi

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşma, basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapılıyor. Duruşmada, sanık E.Ç. (14), hayatını kaybeden Çağlayan'ın müşteki ailesi ile 4 mağdur ve tarafların avukatları hazır bulundu. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri de alınırken, çok sayıda izleyici, çeşitli partilerden milletvekilleri ve mağdur aileler de Çağlayan'ın ailesine destek için adliyeye geldi.

Atlas'ın teyzelerinden sanığın ailesine tepki

Duruşmada, sanık E.Ç. savunma yaptı. Sanık savunmasının ardından duruşma, tanık beyanları ile devam ederken, yargılama sırasında acılı anne ile Atlas'ın teyzeleri duruşma sırasında salondan çıkarıldı. Atlas'ın teyzeleri sanığın ailesine yönelik, "İtine sahip çık. Doğurmakla anne olunmuyor" şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan duruşmaya, 1 saat ara verildi. Aranın ardından yargılamaya tanık beyanları ile devam edilecek.

"Çok cesur, çok cesurca işlemiş zaten, çok bilinçli yapmış"

Duruşmaya verilen aranın ardından adliye önünde açıklama yapan anne Gülhan Ünlü, "Ya katil zaten önümüzden geçti. Geçerken, ilk giriş anında yüzüme baktı, gözlerime baktı. Orada içerde zaten bir arbede yaşandı. Çok cesur, çok cesurca işlemiş zaten. Çok bilinçli yapmış. Yaptığını tamamen 'ben yaptım ama hiçbir sebebe dayayamıyorum' diyor. Bunun sebebini soruyoruz, bir sebebi yok. Ona göre. O zaten o gün onun için yola çıkmış. Her şeyi inkar ediyor. Cep telefonunda sevgilisiyle ilgili olan konuşmalarında başkası için tehditlerde bulunuyor. Başkasından silah istemiş, aslında o günkü eylemi zaten net" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Atlas Çağlayan Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

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