Atlas Okyanusu'nda Tekne Alabora Oldu, 50 Göçmen Kayboldu - Son Dakika
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Atlas Okyanusu'nda Tekne Alabora Oldu, 50 Göçmen Kayboldu

İspanyol basını, Kanarya Adaları'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde Atlas Okyanusu'nda bir teknenin alabora olması sonucu yaklaşık 50 düzensiz göçmenin kaybolduğunu bildirdi. İspanyol kurtarma ekipleri, alabora olan tekneye tutunan 9 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenlerin teknenin 9 gün önce yaklaşık 60 kişi ile yola çıktığı belirtildi. İspanya'ya deniz yoluyla ulaşan düzensiz göçmen sayısı ise geçen yıla göre önemli ölçüde arttı.

29.04.2024 21:15
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İspanyol basını, Kanarya Adaları'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde Atlas Okyanusu'nda bir teknenin alabora olması sonucu yaklaşık 50 düzensiz göçmenin kaybolduğunu bildirdi.

Atlas Okyanusu'nda göçmen faciası yaşandı. İspanyol basını, Kanarya Adaları'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde Atlas Okyanusu'nda bir teknenin alabora olması sonucu yaklaşık 50 düzensiz göçmenin kaybolduğunu bildirdi. Haberlerde, sabah saatlerinde bölgedeki bir ticari gemiden gelen çağrının ardından İspanyol kurtarma ekiplerinin bölgeye helikopter gönderdiği ve alabora olan tekneye tutunan 9 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarıldı. Haberlerde, kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknenin 9 gün önce yaklaşık 60 kişi ile yola çıktığını belirttiği ifade edildi. Düzensiz göçmenlerin hangi ülkeden yola çıktıkları ise bilinmiyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-15 Nisan tarihleri arasında İspanya'ya 16 bin 621 düzensiz göçmen deniz yoluyla ulaştı. Söz konusu sayının geçen yılın aynı dönemine göre 11 bin 681 kişi daha fazla olduğu belirtildi. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atlas Okyanusu'nda Tekne Alabora Oldu, 50 Göçmen Kayboldu - Son Dakika

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