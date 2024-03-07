ATM'de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti - Son Dakika
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ATM'de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti

Yozgat'ta bir esnaf, para çekmek için gittiği bankamatikte bulduğu 19 bin 800 lirayı banka görevlilerine teslim etti. Banka yetkilileri, parayı sahibine iletti. Esnaf, vatandaşları ATM işlemlerini bitene kadar beklemeleri konusunda uyardı.

07.03.2024 00:34  Güncelleme: 00:37
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ATM'de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti

YOZGAT - Yozgat'ta esnaf Tamer Kahraman, para çekmek için gittiği bankamatiğin para haznesinde bulduğu 19 bin 800 lirayı sahibine iletilmek üzere banka görevlilerine teslim etti.

Boğazlıyan'da esnaf olan Tamer Kahraman, para çekmek için Çarşı Mahallesi'nde bir bankanın ATM'sine gitti. Cihazın para bölmesinde yüklü miktarda para olduğunu fark eden Kahraman, durumu bankanın müşteri hizmetlerine ileterek, parayı alıp iş yerine geldi. Kısa sürede banka görevlileri Kahraman'ın iş yerine giderek, tutanak eşliğinde 19 bin 800 lirayı teslim aldı. Banka görevlileri, aldıkları parayı sahibine teslim etti.

Tamer Kahraman, yaptığının bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek, "Para çekmek için bankamatiğe gittiğimde para haznesinde yüklü miktarda paranın olduğunu gördüm. Parayı alıp hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Benden önceki banka müşterisinin para yatırmak için ATM'ye geldiğini, para yatırma işlemini tamamlamak için onay tuşuna basmadan ATM'yi terk ettiğini banka yetkilileri bana söyledi. Banka yetkilileri bugün iş yerime geldi ve tutanak tutup parayı teslim aldılar" dedi.

Kahraman, ATM'lerde işlemleri bitene kadar vatandaşları mutlaka beklemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Yozgat, Banka, ATM, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ATM'de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti - Son Dakika

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