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ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

Duyarlı vatandaşın hareketi taktir topladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde duyarlı vatandaş, ATM'de unutulan parayı sahibi bulunması için polise teslim etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bankamatikte meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, ATM'de hesabına para yatırdı. Paranın yattığını düşünen şahıs, beklemeden ATM'den ayrıldı. O sırada bekleyen Harun Bacak, işlem yapmak için ATM'ye yöneldiğinde bankamatiğin haznesinde bin TL olduğunu fark etti. Parayı unutan şahsı çevrede bulamayan Bacak, polise haber verdi. Bacak, olay yerine gelen polis ekiplerine sahibini bulmaları için parayı teslim etti.

Olayı anlatan Harun Bacak, "Ben sırada beklerken vatandaş parasını yatırdı. Çekti gitti. Banka almadı herhalde geri iade etti. Döndüğümde kendisi yoktu. Polis memurları geldi teslim ettik. Görevimizi yerine getirdik" dedi.