ATM'de unutulan parayı polise teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, ATM'de unutulan bin TL'yi sahibi bulunması için polise teslim etti. Duyarlı vatandaşın bu hareketi takdir topladı.

23.04.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

Duyarlı vatandaşın hareketi taktir topladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde duyarlı vatandaş, ATM'de unutulan parayı sahibi bulunması için polise teslim etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bankamatikte meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, ATM'de hesabına para yatırdı. Paranın yattığını düşünen şahıs, beklemeden ATM'den ayrıldı. O sırada bekleyen Harun Bacak, işlem yapmak için ATM'ye yöneldiğinde bankamatiğin haznesinde bin TL olduğunu fark etti. Parayı unutan şahsı çevrede bulamayan Bacak, polise haber verdi. Bacak, olay yerine gelen polis ekiplerine sahibini bulmaları için parayı teslim etti.

Olayı anlatan Harun Bacak, "Ben sırada beklerken vatandaş parasını yatırdı. Çekti gitti. Banka almadı herhalde geri iade etti. Döndüğümde kendisi yoktu. Polis memurları geldi teslim ettik. Görevimizi yerine getirdik" dedi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Banka, ATM, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ATM'de unutulan parayı polise teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:41 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim’de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 00:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: ATM'de unutulan parayı polise teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement