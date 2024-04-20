Av. Vural: 'Süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir' - Son Dakika
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Av. Vural: 'Süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir'

Elazığ'da bir lisede 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen okul müdürü tutuklandı. Avukat Eda Vural, sürecin iddia dahi olsa delillerin toplanması açısından tutuklamanın tedbiren yapılması kanaatinde olduklarını, yargı makamının da kendileri ile aynı kanaatte olduğunu söyledi.

20.04.2024 23:15
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Av. Vural: "Süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir"

Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen okul müdürü tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir lisede 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen okul müdürü tutuklandı. Avukat Eda Vural, sürecin iddia dahi olsa delillerin toplanması açısından tutuklamanın tedbiren yapılması kanaatinde olduklarını, yargı makamının da kendileri ile aynı kanaatte olduğunu söyledi.

Olay, Elazığ'da bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kız çocuğu CİMER'e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Martta gözaltına alınan G.C., bir gün sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken son olarak bir kızın daha şikayetçi olması üzerine G.C., yeniden ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Okul müdürü, çıkarıldığı Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 öğrenci şikayette bulundu

Davaya müdahil olan Avukat Eda Vural, 8 öğrenci ile başlayan sürecin 9'uncu öğrencisinin şikayeti ile birlikte devam ettiğini söyledi. Av. Vural, "9'uncu öğrencinin şikayetinin ardından savcılık makamı harekete geçti. Şüpheliyi tutuklama talebi ile Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti ve şüpheli tutuklandı. Kararı doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyorum. Bu süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir, delillerin toplanmasının da sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tutuklamanın tedbiren yapılması gerektiğinin kanaatindeydik. Yargı makamlarının da bizle aynı kanaatte olduğu için mutluyuz. İdari soruşturma başlatıldı diye biliyorum. İdariyi soruşturmaya ilişkin herhangi bir karar verilmedi diye bilgimiz var, onunla ilgili de en kısa sürede karar verileceğini düşünüyorum açıkçası" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Yargı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Av. Vural: 'Süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir' - Son Dakika

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