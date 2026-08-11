Avanos\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kg Ele Geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği 'Zırh'ın da katıldığı aramada, 1 kilo 453 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında H.U.'nun kullandığı araçta ve şahsın üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Zırh'ın da kullanıldığı aramada 1 kilo 453 gram uyuşturucu madde 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemelerle ilgili olarak TCK'nın 188. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile TCK'nın 191. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından işlem başlatıldı.