Utku Caner Çaykara: "Savcılığın 'rüşvet' suçlamasından cezalandırılmamı istemesi beni şaşırttı"

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada Avcılar Belediyesinin görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan başkanı Utku Caner Çaykara, mütalaaya karşı savunma yaptı. Çaykara, "Savcılığın, 'ihaleye fesat' suçundan beraatımı, 'rüşvet' suçlamasından ise cezalandırılmamı istemesi beni şaşırttı. Beşiktaş Belediye Başkanına kadar, başkan yardımcılarıyla da veya görevli herhangi birisiyle hiçbir maddi ve ticari ilişkim yoktur" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11'i tutuklu 200 sanıklı davada sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapıyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen davada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

"Bilirkişi raporunda ihalelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği çok açıktır"

İddianamede, "Aziz İhsan Aktaş, kurduğu sistemin devam etmesi için daha fazla ihale almak maksadıyla 2024'teki yerel seçimlerden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya araç ve para rüşvet vermiştir. Bu şekilde belediyelerde ihale almış-almak istemiştir" şeklinde iddialar bulunan Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Utku Caner Çaykara mütalaaya karşı savunma yaptı.

Çaykara savunmasında, Beşiktaş Belediyesiyle bir alakasının olmadığını belirterek, "4 Haziran 2025 tarihinde işleyemeyeceğim bir suçtan icbar suretiyle irtikaptan tutuklandım ve hala tutuklu yargılanıyorum. Şimdi bu iddiaya itibar eden aynı soruşturma savcıları, iddianame hazırlarken hiçbir araştırma yapma gereğine bile girmediler. Hangi firma, hangi hak edişler verilmesi ne zaman yapıldı? Bu sözleşme isteği öncesi, sonrası neler yaşandı? Hiçbir araştırma yapma gereği duymadan kendi iddiasından vazgeçerek iddianamede yepyeni bir kurguyla bizi karşı karşıya bıraktı ve yeni kurguyla da gördük ki suçun niteliği değişiyor ve icbar suretiyle irtikap suçu rüşvet suçuna dönüştürülüyor. Avcılar Belediyesi ihaleleri için sağlandığı iddiasıyla eylem 28 ve eylem 29'dan beni de sorumlu tutarak ihaleye fesat ve rüşvet suçlamasını adeta birbirine bağlamıştır, iç içe geçirmiştir. Bir neden sonuç ilişkisine bağlamıştır. İhaleye fesat suçlamasında ihalenin her aşamasını bilirkişi raporlarında dosyaya sunduk. Kaldı ki savcılığın bilirkişi raporunda ihalelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği çok açıktır. Savcılık, eylem 28 ve eylem 29 yönünden benim beraatımı talep etti. Ben inanıyorum ki yapılacak yargılamanın sonunda sizin şahsınızda ve heyetinizin kararında ve kanaatinde tüm kahraman görevlilerimiz, arkadaşlarımız hiçbir koşulda suç oluşturmayan eylem 28 ve eylem 29 yönünden beraat edeceklerdir. Buna göre de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Savcılığın 'rüşvet' suçlamasından cezalandırılmamı istemesi beni şaşırttı"

Sanık Çaykara savunmasının devamında, savcılığın bir suç yönünden kendisinin beraatını istemesine de değinerek, "Savcılık, temel boyutta iç içe geçirilmiş iki suç tipinden biri olan 'ihaleye fesat' suçundan beraatımı, 'rüşvet' suçlamasından ise cezalandırılmamı istemesi beni şaşırttı. Çünkü soruşturma boyunca iddia ettiği rüşvet konusunu mahkeme heyeti tarafından ortadan kaldırıldı. Aziz İhsan Aktaş, para ve araç desteğini tamamen ileride Avcılar Belediyesi'nden geri alacağını düşündüğünü belirtti. Beşiktaş Belediye Başkanına kadar, başkan yardımcılarıyla da veya görevli herhangi birisiyle hiçbir maddi ve ticari ilişkim yoktur. Tek bir banka kaydım dahi yoktur, olamaz. Üçüncü kez değiştirilen sonunda karar kolda Beşiktaş Belediyesindeki düzenin bozulmaması, devamlılığı gibi epeyce genişletilmiş rüşvet suçlamasını reddediyorum. Benim bu suçlamada müşterek fail olarak yargılanmam ve hukuken mümkün ve olanak değildir. Soruşturmada, Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık beyanlarında hiçbir somut veriye dayanmayan, soyut olarak verdiği beyanı burada bana sorsalardı, cevaplardım ama tercih etmediler. Yargılama boyunca hep somut veriler üzerinde gitmeye çalıştık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL