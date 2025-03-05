Avcılar'da Anne ve 3 Çocuğun Cenazesi Uğurlandı

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Avcılar'da katledilen anne ve 3 çocuğu son yolcuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da önceki günü babaları tarafından katledilen 3 çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Olay önceki gün Avcılar'da yaşanmış, Veli Can Alıcıisimli adam eşi Fikriye Alıcı (35)'yı ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etmişti. Olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Fikriye Alıcı ve 2 erkek 1 kız çocuğu R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(4)'ün cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler Avcılar Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından ardından Silivri'de son yolcuğuna verilmek üzere yola çıktı. Cenaze namazına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar Kaymakamı Dr. Orhan Burhan ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara aile yakınlarına baş sağlığı diledi.

Olayın faili olduğu söylenen Veli Can Alıcı'nın ise cenazesinin Konya'ya götürüldüğü söylendi.