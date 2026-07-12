Avcılar'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Avcılar Firuzköy'de 4 katlı binanın çatısında meydana gelen yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle bitişik iki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın bütün çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Olay yerinde gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatıda meydana gelen yangın, sokak üzerinde bulunan boş arsadaki kuru otlara da sıçradı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - İSTANBUL