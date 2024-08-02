Avcılar'da çıkan fabrika yangınının etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

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Avcılar'da fabrikada çıkan yangının ektisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde önceki akşam saatlerinde çıkan fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ederken yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gri dumanların yangın bölgesindeki gökyüzünün tamamını kapladığı görüldü.

İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde dün akşam saat 22.10 sıralarında ortaya çıkan fabrika yangınını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunmuştu. Yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alanda meydana gelen ve yan tarafında bulunan otluk alana da etki eden yangının sirayet tehlikesi gece saatlerinde kontrol altına alınırken alevler de yaklaşık 8 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri dört koldan müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerine söndürme çalışmaları sırasında iş makineleri de destek verdi. Yangının çevrede bıraktığı etki güneşin doğuşu sonrası kendisini gösterdi. Gri dumanların gökyüzünü kapladığı fabrika yangınında söndürme çalışmaları kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.