Avcılar'da Dron Destekli Güvenlik Denetimleri

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde sahil hattında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik geniş çaplı dron destekli denetimler gerçekleştirdi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Avcılar'da gece saatlerinde dron destekli yürütülen uygulamada, sahilde faaliyet gösteren alkollü işletmeler ile birlikte sahil bandı eş zamanlı denetlendi. Denetimlerde şüpheli görülen şahıslar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ekipler, işletmelerde de gerekli kontrolleri yaparken, uygulamanın kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amacıyla ilçe genelinde artırılarak sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL