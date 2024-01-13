Avcılar\'da E-5\'te Araç Kazası: 2 Yaralı

Avcılar'da E-5'te seyir halindeki araç önce öndeki bir otomobile ardından ise refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Cihangir Mahallesi mevkiinde Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 58 FZ 493 plakalı araç sürücüsü Turan Ş., bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki otomobile ardından ise refüje çarptı. Kaza sonrası çarptığı araç olay yerinden uzaklaşırken Turan Ş. kontrolündeki araç ağır hasar aldı. Araç içindeki 3 kişiden Zeki Can K. ve sürücü Turan Ş. yaralanırken Ahmet Turan Ç. ise kazadan yara almandan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken trafik, polis ekiplerince kontrollü bir şekilde devam etti. - İSTANBUL