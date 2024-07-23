Avcılar'da Hurdacıda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Avcılar'da bir hurdacıda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle hurdacıda patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Tahtakale Mahallesi Servis Sokak üzerinde bulunan hurdacıda 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda malzemelerin alev almasıyla yangın bir anda büyüdü. Yangın nedeniyle çevredeki işyerlerinde çalışanlar tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle hurdacıda yaşanan patlamalar, çevredeki bazı işyerlerinde hasara neden oldu. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyo. - İSTANBUL