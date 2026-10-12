Avcılar'da iddiaya göre el freni çekilmeyen beton pompası 7 araca çarptı - Son Dakika
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Avcılar'da iddiaya göre el freni çekilmeyen beton pompası 7 araca çarptı

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Avcılar\'da iddiaya göre el freni çekilmeyen beton pompası 7 araca çarptı
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Avcılar'da aynı firmaya ait beton mikseri ile beton pompası çarpıştı. İddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unutmasıyla geri kayan pompa park halindeki 7 araca çarptı; araçlarda kimse olmadığı için yaralanma yaşanmadı, iki araçta büyük hasar oluştu.

İstanbul Avcılar'da aynı firmaya ait beton mikseri ile beton pompası çarpıştı. Kaza sonrası araçtan inen sürücülerden birinin el frenini çekmeyi unutması üzerine geri geri süratle kayan beton pompası, park halindeki 7 araca çarptı.

Kaza, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı firmaya bağlı olarak çalışan Emre Demir idaresindeki 34 EAJ06 beton pompası ile 34 HOH 716 plakalı beton mikseri cadde üzerinde çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de durumu kontrol etmek üzere araçlarından indi.

El frenini çekmeyi unuttu, facia geldi

Aşağı inen sürücülerden beton pompasının şoförü Demir'in, iddiaya göre aracın el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün inmesiyle birlikte bir anda hareket eden beton pompası, caddede geri geri süratle kaymaya başladı. Süratle geri kayan beton pompası, yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki araçlardan ikisinde büyük çaplı hasar oluştu. Kazanın yaşandığı sırada araçların içinde kimsenin bulunmaması ise olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
İstanbulOtomobil3. SayfaAvcılarGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da iddiaya göre el freni çekilmeyen beton pompası 7 araca çarptı - Son Dakika
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