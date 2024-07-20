Avcılar'da ilginç kavga kamerada: Kazaya karışıp birbirlerine dövdüler - Son Dakika
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Avcılar'da ilginç kavga kamerada: Kazaya karışıp birbirlerine dövdüler

Avcılar'da alkollü oldukları iddia edilen iki kişi, bulundukları araçla karıştıkları kazanın ardından birbirlerine saldırdı. Kavgada kan dökülen şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

20.07.2024 12:35
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Avcılar'da ilginç kavga kamerada: Kazaya karışıp birbirlerine dövdüler

İSTANBUL - Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen iki kişi, bulundukları araçla kazaya karıştıktan sonra birbirlerine saldırdı. Dışarıya taşan kavgada kan için kalan şahıslar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonuna yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında aynı araçta bulunan alkollü iki şahıs birbirlerine bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Uzun süre birbirlerine tekme tokat döven şahıslar kan içinde kaldı. Araçta başlayan kavga dışarıya taştı. Şahıslardan birini yerde yatan şahsı sürükledi. Daha sonra araçlarına tekrar binen iki şahıs, araç içerisinde de kavga etmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Olay çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da ilginç kavga kamerada: Kazaya karışıp birbirlerine dövdüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da ilginç kavga kamerada: Kazaya karışıp birbirlerine dövdüler - Son Dakika
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