Avcılar'da Kafe Kurşunlama Olayı

Avcılar'da hareketli dakikalar: Biri kafeyi kurşunladı, diğeri kaydetti

İSTANBUL - Avcılar'da gece saatlerinde motosikletli 2 kişi bir kafeyi kurşunladı. Kurşunlama anını cep telefonuyla kaydeden şahıslar rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Olay Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kafenin kapalı olduğu saatte, motosikletli iki şahıs gelerek camlara doğru 5 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli şahısları yakalama yönünde çalışma başlattı.

Biri kurşunladı diğeri kaydetti

Yaşanan olay anları silahlı saldırganlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların "Soner'in selamı varmış" diyerek art arda 5 el ateş ettikleri görüldü. Görüntüler ise şahıslar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.