Avcılar'da Kaldırım Çöktü, Binada Sorun Yok - Son Dakika
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Avcılar'da Kaldırım Çöktü, Binada Sorun Yok

Avcılar\'da Kaldırım Çöktü, Binada Sorun Yok

Avcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım çöktü. Binanın tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından yapılan incelemede bir sorun olmadığı tespit edildi.

25.04.2024 15:05  Güncelleme: 15:08
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Avcılar'da 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Tedbir amaçlı boşaltılan binana da ekipler tarafından yapılan incelemede bir sorun olmadığı tespit edildi.

Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyi gören bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Ekipler tedbir amaçlı binayı boşaltı. Avcılar Belediyesi ekiplerinin binada yaptığı kontrollerde temelinde bir sorun olmadığı anlaşıldı. Kaldırım belediye ekipleri tarafından yapıldığında bina sakinlerinin tekrar evlerine gireceği öğrenildi.

Binana da kızın oturduğunu belirten Hamide ceylan, "Benim kızımın dairesi var koştum geldim. Belediye başkanı geldi, AFAD geldi. Binada bir şey yok denildi. Yaralı yok. Binanın altıda boşmuş. Demek ki kaldırımı boş toprağın üstüne yaptılar çöktü" diye konuştu.

Korktuğunu vurgulayan bina sakini ise, "Bina 3 deprem geçirdi olacağı varmış. Tek oturuyorum. İnşallah belediyemiz bir şeyler yapar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avcılar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kaldırım Çöktü, Binada Sorun Yok - Son Dakika

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