Avcılar'da Klima Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Klima Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

06.07.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da üç hırsız, klima ünitesini çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi şikayetçi.

Avcılar'da üç hırsız bir işletmenin kapı önünde duran klima dış ünitesini yerinden söküp el arabasına yükleyerek çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler Caddesi Derya Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü bir işletmenin dışarıda duran klima ünitesini gözüne kestiren hırsızlar ilk denemede çalamadıkları klima motorunu 1 hafta sonra tekrar gelerek el arabasına yükleyip çaldılar. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların önce işletmenin önünde keşif yaptığı ardından ise klima ünitesini sökerek götürdüğü anlar yer aldı. İşletme sahibi şahıslardan şikayetçi olurken polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Apartmanın elektriğini kesip cihazı sökmeye çalışıyorlar"

İşletme sahibi Fatih Deligöz, " Geçen Pazartesi 3 kişi bunu sökmeye yeltendiler. 3 kişi buradan gelip apartmanın elektriğini kesip cihazı sökmeye çalışıyorlar. Yere monteli olduğu için sökemiyorlar. Biz de bu hafta içinde bunu yaptırıyoruz. Ardından bu sabah geldiğimizde ünitenin sökülmüş ve gitmiş olduğunu gördük. Kayıtlara baktığımızda geçen hafta gelen üç kişiyle bu hafta gelen üç kişinin aynı olduğunu gördük. Şikayetçiyiz. Yaklaşık 60 bin lira zararımız var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Avcılar, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da Klima Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:50:50. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da Klima Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.