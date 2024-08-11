Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın helikopter yardımıyla söndürüldü - Son Dakika
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Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın helikopter yardımıyla söndürüldü

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede tüm çevreye yayıldı. Helikopter tarafından söndürülen yangın sonrası tarla içerisinde bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı gecekondu ise yangın sonrası küle döndü.

11.08.2024 17:42
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Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın helikopter yardımıyla söndürüldü

İSTANBUL - Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede tüm çevreye yayıldı. Helikopter tarafından söndürülen yangın sonrası tarla içerisinde bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı gecekondu ise yangın sonrası küle döndü.

Yangın, saat 15: 30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geniş alandaki tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarla üzerindeki kuru otlar rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahalede bulunduğu yangında helikopterle havadan destek istendi. Yangın esnasında tarla içerisinde bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen bir gecekondu ise alevlere teslim oldu. Helikopter ile havadan yapılan müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, tarla içerisinde bulunan bir gecekondu ise yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın helikopter yardımıyla söndürüldü - Son Dakika

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