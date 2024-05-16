Avcılar'da Otomobilin Çarptığı Motokurye Yaralandı

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Avcılar'da otomobilin önüne aniden çıkmasıyla duramayarak çarptığı motokurye yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ispartakule Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil aniden önüne çıkan ismi öğrenilemeyen kuryenin kullandığı 34 DGR 892 plakalı motosiklete çarptı. Kazada kurye yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL