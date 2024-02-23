Avcılar'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı - Son Dakika
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Avcılar'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Avcılar\'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Avcılar'da park halindeki bir motosiklet çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüpheli, motosikletin yanına giderek kilidini keserek çaldığı motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

23.02.2024 13:42
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Avcılar'da park halindeki bir motosiklet çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 03.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli cadde üzerinde olan park halindeki motosikleti gözüne kestirerek motosikletin yanına gitti. Kilidini keserek motosikleti yerinden çıkaran şüpheli çaldığı motosikletle beraber yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı caddede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın motosikletin yanına gittiği, kilidi kesmek için uğraştığı, ardından da yerinden çıkardığı motosikletle beraber yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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