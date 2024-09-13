Avcılar'da Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

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Avcılar'da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenen Ufuk Avşar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi sahil kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kıyıya vuran erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis incelemesinin ardından cesedin üzerinde cep telefonu ile kimlik bulundu. Kıyıya vuran cesedin 1987 doğumlu Ufuk Avşar'a ait olduğu tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya kesik izi görülmeyen 37 yaşındaki Ufuk Avşar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.