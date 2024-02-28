Avcılar\'da Tekstil İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Avcılar'da 4 katlı tekstil imalathanesinde çıkan yangın büyüyerek tüm binayı sardı. Yangın sebebiyle park halindeki iki araç da kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti. Dumandan etkilenen iki vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken kontrol altına alınan yangında duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Dinçer Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı tekstil imalathanesinin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm binayı sararken alevler binanın yanında bulunan park halindeki 2 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen iki araca ve yanan binaya müdahale etti. Sokak üzerindeki binalar tedbir amacıyla tahliye edilirken dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanan iki araç, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülürken kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. - İSTANBUL