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Avcılar'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Avcılar'da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle cadde üzerinde araç yoğunluğu oluştu.

Avcılar\'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
28.12.2023 - 19:54,  Güncelleme: 19:56
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Avcılar'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 M 4297 plakalı yolcu minibüsü ile İ.K. isimli şahıs tarafından kullanılan 34 JJ 0025 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. ile minibüsün içinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken cadde üzerinde bir süre araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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