Avcılar'da Zabıta Ekipleri Kaldırımlardaki İşgalleri Temizledi - Son Dakika
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Avcılar'da Zabıta Ekipleri Kaldırımlardaki İşgalleri Temizledi

Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların gidiş gelişini engelleyen kaldırımlardaki dubaları, reklam tabelalarını ve diğer malzemeleri topladı. Çalışma sonrası işgallere neden olan esnafa cezai işlem uygulandı.

26.02.2025 16:56
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Avcılar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kaldırımlarda vatandaşın gidiş gelişini engelleyen duba, reklam tabelası, çöp kovası gibi çeşitli malzemeyi topladı.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine kaldırımlardaki işgallere yönelik bir çalışma yaptı. İlçe genelinde kalabalık bir ekiple çalışma yapan zabıta ekipleri, esnaf tarafından kaldırımlara konulan duba, reklam tabelası, çöp kovası, bidon gibi vatandaşın gidiş gelişini engelleyen eşyaları kaldırarak kamyonete yükledi. Ekipler, daha sonra işgale neden olanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Zabıta Amiri Engin Ünver, "Vatandaşın geliş gidiş güzergahında kaldırım üstünde bulunan işgalleri, dubaları kaldırmakla mükellefiz. Bu çalışmalarımızın amacı, vatandaşın gidiş geliş güzergahı olan kaldırımları tekrardan yayaya teslim etmek. Gün içerisinde çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Zabıta Ekipleri Kaldırımlardaki İşgalleri Temizledi - Son Dakika

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