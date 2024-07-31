Avcılar'da Zincirleme Kaza: Kadın Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da Zincirleme Kaza: Kadın Yolcu Yaralandı

Avcılar'da bir panelvan aracın ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada bir kadın yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle Avcılar E-5 yan yol Beylikdüzü istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kazaya karışan araçların kaldırılma işlemi devam ederken olayla ilgili inceleme sürüyor.

31.07.2024 16:08
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Avcılar'da panelvan aracın ticari taksiyle çarpışmasıyla meydana zincirleme kazada kadın yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle Avcılar E-5 yan yol Beylikdüzü istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kaza, Avcılar E-5 Karayolu yan yol Beylikdüzü istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DCK 115 plakalı panelvan araç, Necmettin Köken kontrolündeki 34 TJN 01 plakalı ticari taksiye arkadan vurdu. Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak, durakta yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kaza sırasında ticari taksi içerisinde bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, taksi içerisinde bulunan kadın yolcu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik tek şeritten sağlanıyor

Kaza sonrası kapatılan E-5 karayolunda trafikte yoğunluk yaşandı. Beylikdüzü istikametinin 45 dakika boyunca tamamen trafiğe kapatıldığı yol, kazaya sebebiyet veren panelvan aracın kaldırılmasıyla araç geçişi, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bölgede trafik yoğunluğu sürüyor. Kazaya karışan diğer araçların kaldırılma işlemi sürürken olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Zincirleme Kaza: Kadın Yolcu Yaralandı - Son Dakika

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