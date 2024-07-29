Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli'de 3 Milyon Liralık Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
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Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli'de 3 Milyon Liralık Hırsızlık Operasyonu

Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli'de beş ayrı inşaat şantiyesine düzenlenen operasyonda 3 milyon lira değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

29.07.2024 14:31
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Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli'de beş ayrı inşaat şantiyesine 3 milyon lira değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde bulunan beş ayrı inşaat şantiyesinde 3 milyon değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına yönelik şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 17 Nisan'dan beri süren teknik ve fiziki takip çalışmalarında kimliği tespit edilen 14 şüpheliye Avcılar ve Esenler ilçelerinde 23 adrese gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheli tutuklandı 2 şüpheli serbest bırakıldı

Düzenlenen operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheliden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı

Görüntülerde hırsızların inşaata girip dev kablo rulolarını çaldıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli'de 3 Milyon Liralık Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika

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