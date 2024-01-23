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Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Yolculuk Yapan 4 Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Yolculuk Yapan 4 Sürücü Yakalandı

Avrasya Tüneli'nde araçların camlarından sarkarak trafiği tehlikeye atan 4 sürücü yakalandı. Sürücülere toplamda 13 bin 375 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, A.B. ve S.Ç. isimli şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

Avrasya Tüneli\'nde Tehlikeli Yolculuk Yapan 4 Sürücü Yakalandı
23.01.2024 - 22:52,
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Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk yapan 4 sürücü yakalandı

İSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde araçların camlarından sarkarak trafiği tehlikeye atan 4 sürücü yakalandı. Sürücülere toplamda 13 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

Avrasya Tüneli'nde araçların camlarından sarkarak tezahürat yapan taraftarların, hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydıkları anların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalarda sürücüleri S.Ç., A.B., O.A., İ.Ü. isimli şahıslar olduğu belirlendi. 4 sürücü gözaltına alındı. Yakalanan şahıslara toplamda 13 bin 375 lira idari para cezası uygulandı. A.B. ve S.Ç. isimli şahıslar hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Yolculuk Yapan 4 Sürücü Yakalandı - Son Dakika


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