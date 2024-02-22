Avukat Feyza Altun Hakkında Hapis İstemiyle Dava Açıldı

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun'un hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Dini bir inanca hakarette bulunmadım"

Hazırlanan iddianamede, Feyza Altun'un sosyal medya hesabında 'Şeriate sokayım' şeklinde paylaşım yaptığı, şüphelinin alınan savunmasında söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını ancak şeriatın din olmadığın, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakarette bulunmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamayı tevili olarak ikrar ettiği, Türk Dil Kurumu'na göre şeriatın kelime anlamının "Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed' in sözlerine dayanan İslam kanunu; İslam hukuku" olarak tariflendiği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün açık kaynak araştırma raporuna göre suça konu paylaşımın yapıldığı kaydedildi.

3 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Feyza Altun kullanıcı isimli X hesabının şüpheliye ait olduğunun tespit olunduğu, şüphelinin suça konu paylaşımı üzerine birçok sosyal medya kullanıcısının bu paylaşıma tepki de bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği, tüm bu hususlar kapsamında şüphelinin X isimli sosyal paylaşım sitesinde "Şeriate sokayım" şeklinde paylaşım yapmak suretiyle din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. - İSTANBUL