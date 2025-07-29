Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Avukat Göksu Çelebi\'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
29.07.2025 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ICRYPEX sahibi Gökalp İçer'in, avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Çelebi ailesinin avukatından açıklama geldi. Avukat Sezgin Tunç, Çelebi'nin öldüğü iddialarını yalanlayarak, "Halen hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmektedir." dedi. Ayrıca Çelebi ailesi ile Gökalp İçer'in anlaştığı iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

Uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybeden Avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AVUKAT GÖKSU ÇELEBİ'NİN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Olayın yankıları sürerken, Göksu Çelebi'nin ailesinden ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Çelebi ailesinin avukatı Sezgin Tunç yaptığı açıklamada, Göksu Çelebi'nin öldüğü iddialarının doğru olmadığını belirtti.

"GÖKSU ÇELEBİ ÖLMEDİ, HASTANEDE YOĞUN BAKIMDA"

Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim adına kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur: Müvekkilimin kızı halen hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olup, hayati tehlikesi devam etmektedir. Bazı mecralarda yer alan vefat ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve asılsızdır.

"GÖKALP İÇER İLE ANLAŞMA İDDİALARI TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Olayla ilgili olarak sorumluluğu veya ihmali bulunan kişi ve kurumlar hakkında şikayetçi olunmuştur. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca, şüpheli ile müvekkilimin uzlaştığına ilişkin iddialar da tamamen gerçek dışı olup, bu tür spekülatif haberlerin kamuoyunu yanıltma ve adli süreci etkileme amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.

Sürecin her aşamasında hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı, adaletin tecellisi için gereken tüm başvuruların yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."

Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

3-sayfa, Gündem, Çelebi, Göksu, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Tekirdağ’da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti Tekirdağ'da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor 7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
550 milyonluk operasyon 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu 550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
Altın fiyatları düşüşte İşte güncel, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları
Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü Baba evlat katili oldu Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu

20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:06
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
19:01
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
18:47
İstanbul’da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
17:12
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
10:15
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
10:10
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
10:07
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
09:55
Galatasaray’ın Kur’an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
09:43
Bizi kimse yıkamaz 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
Bizi kimse yıkamaz! 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
09:40
Eski eşinin katlettiği Demet’in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
Eski eşinin katlettiği Demet'in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
09:37
Sessiz sedasız ameliyat oldu Cemre Baysel’den ilk açıklama
Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 22:06:07. #7.13#
SON DAKİKA: Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.