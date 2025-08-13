İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından gözaltında bulunan Avukat Rezan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından gözaltında bulunan Avukat Rezan Epözdemir emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avukat Rezan Epözdemir Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?