Avukata 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Avukata 13 yıl 6 ay hapis cezası

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Kocaeli'de icra memurunu silahla yaralayan avukata toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

18.02.2025 13:43
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İcra memurunu silahla yaralayan avukata 13 yıl 6 ay hapis

KOCAELİ - Kocaeli'de dosyadan haksız şekilde kendisini azlettirdiği iddiasıyla icra memurunu tabancayla yaralayan avukat hakkında açıklanan mütalaada, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talep edildi. Korkutmak amacıyla hareket ettiğini söyleyerek, mütalaayı kabul etmeyen sanık, toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Aralık 2022 yılında Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. İcra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı, şahıs ise olay yerinden kaçtı. Alyakut yaralı halde hastaneye kaldırılırken, zanlının avukat Teoman E. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Teoman E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesinde, Bünyamin Alyakut ile birlikte iş takibi yaptıklarını söyleyen sanık Teoman E., "Bünyamin müvekkilime beni azlettirmek suretiyle mağdur etti, hakaret etti. Dosyadan haksız yere azlettirildiğim için icra takibi açtık, Bünyamin mahkemeyi yanıltarak mahkemede yalan tanıklık etti, kendisini bu sebeple vurdum" ifadelerini kullanmıştı.

Olaya ilişkin açılan davanın 7. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Teoman E. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Savcı mütalaasında, sanığın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasına talep etti.

"Haksızlığa uğrayan kişiyim"

Mütalaayı kabul etmeyen tutuklu sanık Teoman E., "Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa yapardım. Benim amacım şahsı korkutmaktı. Bunun için sonuç meydana gelmiştir. Haksızlığa uğrayan kişiyim, bu hususun gözetilmesini istiyorum. Atılı suçtan beraatimi, aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanarak hükümle birlikte tahliyemi talep ederim. Tutuklu bulunduğum süreçte ailem mağdur oldu, eşim boşanma davası açtı. Olay sebebiyle pişmanlığım vardır. Kendi rızamla teslim oldum, bunun gözetilmesini talep ederim" diye konuştu.

Toplam 13 yıl 6 ay hapis

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, eylemin ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü amaç dikkate alınarak, suçun "kasten yaralama" olduğu sonucuna vardı ve mütalaaya katılmayarak sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 6 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına hükmedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avukata 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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