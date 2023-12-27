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Avustralya'da fırtına ve yağış nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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Avustralya'da fırtına ve yağış nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi

Avustralya'nın doğusunu etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağış sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. 90 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Fırtına nedeniyle bir yat alabora oldu ve 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca sel sularının çekilmesinin ardından 1 kadın ölü bulundu. Meteoroloji Bürosu, fırtınanın etkisini azaltmasını ancak yağışın devam edeceğini duyurdu.

Avustralya\'da fırtına ve yağış nedeniyle ölü sayısı 9\'a yükseldi
27.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:39
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Avustralya'nın doğusunu etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler, Victoria ve Queensland eyaletlerini 25 Aralık'ta vuran şiddetli fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. 90 binden fazla evin elektriksiz olduğu aktarıldı. Queensland polisinden yapılan açıklamada, fırtına sırasında Moreton Körfezi'ndeki Green Island yakınlarında 11 kişinin bulunduğu bir yatın alabora olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Eyaletin merkezi Brisbane kentinin kuzeyindeki Gympie kasabası yakınlarında ise yağmur suyu kanalına sürüklenen 2 kadının ölü bulunduğu ifade edildi. Brisbane'in güneyinde ise bir yağmur suyu kanalında kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Victoria eyaletinde bir kamp alanında sel sularının çekilmesinin ardından 1 kadının ölü bulunduğu belirtildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, şiddetli fırtınanın bugün etkisini azaltmasının, yağışın ise devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

Dün 2 kayb açıklanmıştı

Öte yandan şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu dün Queensland'de 59 yaşındaki bir kadının, Victoria eyaletinde ise bir adamın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Meteoroloji servisi şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği yönünde uyarıda bulundu. - YENİ GÜNEY GALLER

Kaynak: İHA
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