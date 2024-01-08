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Avustralya'da Uçak Kazası: Pilot ve 9 Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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Avustralya'da Uçak Kazası: Pilot ve 9 Yolcu Yaralandı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde turistik Lizard Adası'nda bir uçak sert iniş yaparak takla attı. Kazada pilot ve ABD'li 9 yolcu yaralandı. Yaralılar için kurtarma ekipleri sevk edildi ve hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.

Avustralya\'da Uçak Kazası: Pilot ve 9 Yolcu Yaralandı
08.01.2024 - 14:59,
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde küçük uçak iniş yaptığı sırada takla attı. Uçaktaki pilot ve ABD'li 9 yolcu yaralandı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde turistik Lizard Adası'nda Cessna 208 tipi bir uçak sert iniş yaparak takla attı. Queensland sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada biri 14 yaşında kız çocuğu 9 ABD'li turist ile pilotun yaralandığı belirtildi.

Queensland Ambulans Servisi, kazanın ardından olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile bir ambulans uçak gönderildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. - QUEENSLAND

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da Uçak Kazası: Pilot ve 9 Yolcu Yaralandı - Son Dakika


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