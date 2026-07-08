Avusturya'da Dini Ayrımcılık Kararı

Avusturya'da Salzburg Eyalet İdari Mahkemesi, geçtiğimiz yıl otel havuzuna tesettür mayosuyla girmelerine izin verilmeyen iki Müslüman kadına dini ayrımcılık yapıldığına karar vererek, otele verilen para cezasını onadı.

Avusturya'da Salzburg Eyalet İdari Mahkemesi, geçtiğimiz yıl otel havuzuna tesettür mayosuyla girmesine izin verilmeyen iki Müslüman kadına yönelik ülke basınında büyük dikkat çeken davada son kararı verdi.

Salzburg şehrinin Pongau bölgesinde geçtiğimiz yıl sonbaharda bir otelde yaşanan olayda, tesettür mayosu ile havuza girmek isteyen iki Müslüman kadına izin verilmedi. Biri kadın iki otel yöneticisi, hijyen nedeniyle ile Müslüman kadına vücutlarını tamamen kapatan mayo ile havuza giremeyeceklerini söyledi.

İki otel yöneticisi Müslüman kadınlara yönelik, "Suudi Arabistan'da tesettür mayosu ile yüzebilirsiniz ancak Avusturya'da yüzemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine iki Müslüman kadın otel yönetiminin tutumunu ve yapılan hakareti mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme de bu yılın şubat ayında görülen duruşmada otele para cezası verilmesine hükmetti.

Otel yöneticileri ise iki Müslüman kadına yönelik yasak kararını hijyen gerekçesine dayandırarak bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

"Havuza tesettür mayosuyla girilmesine izin vermemek dini ayrımcılık"

Salzburg Eyalet İdare Mahkemesinde bugün görülen temyiz duruşmasında ise mahkeme heyeti yerel mahkemenin otele verdiği para cezasını onadı. Salzburg Eyalet İdare Mahkemesi ayrıca, iki otel yöneticisinin Müslüman kadınlara yönelik yasaklayıcı tutumunun ayrımcılık olduğuna hükmetti.

Otel yönetiminin hijyen gerekçelerine ilişkin kanıt sunamadığına hükmeden mahkeme, olayı dini ayrımcılık olarak değerlendirdi.

Mahkeme ayrıca hijyen gerekçesi ile yapılan savunmayı da, "Tesettür mayoları diğer mayo çeşitleriyle aynı malzemelerden yapılıyor. Rutin su testlerinde herhangi bir anormallik tespit edilmedi" kararıyla reddetti. - SALZBURG