Avusturya'da Dini Ayrımcılık Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avusturya'da Dini Ayrımcılık Kararı

08.07.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salzburg Mahkemesi, tesettür mayosuyla havuza girişi engellenen Müslüman kadınlara karşı ayrımcılık tespit etti.

Avusturya'da Salzburg Eyalet İdari Mahkemesi, geçtiğimiz yıl otel havuzuna tesettür mayosuyla girmelerine izin verilmeyen iki Müslüman kadına dini ayrımcılık yapıldığına karar vererek, otele verilen para cezasını onadı.

Avusturya'da Salzburg Eyalet İdari Mahkemesi, geçtiğimiz yıl otel havuzuna tesettür mayosuyla girmesine izin verilmeyen iki Müslüman kadına yönelik ülke basınında büyük dikkat çeken davada son kararı verdi.

Salzburg şehrinin Pongau bölgesinde geçtiğimiz yıl sonbaharda bir otelde yaşanan olayda, tesettür mayosu ile havuza girmek isteyen iki Müslüman kadına izin verilmedi. Biri kadın iki otel yöneticisi, hijyen nedeniyle ile Müslüman kadına vücutlarını tamamen kapatan mayo ile havuza giremeyeceklerini söyledi.

İki otel yöneticisi Müslüman kadınlara yönelik, "Suudi Arabistan'da tesettür mayosu ile yüzebilirsiniz ancak Avusturya'da yüzemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine iki Müslüman kadın otel yönetiminin tutumunu ve yapılan hakareti mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme de bu yılın şubat ayında görülen duruşmada otele para cezası verilmesine hükmetti.

Otel yöneticileri ise iki Müslüman kadına yönelik yasak kararını hijyen gerekçesine dayandırarak bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

"Havuza tesettür mayosuyla girilmesine izin vermemek dini ayrımcılık"

Salzburg Eyalet İdare Mahkemesinde bugün görülen temyiz duruşmasında ise mahkeme heyeti yerel mahkemenin otele verdiği para cezasını onadı. Salzburg Eyalet İdare Mahkemesi ayrıca, iki otel yöneticisinin Müslüman kadınlara yönelik yasaklayıcı tutumunun ayrımcılık olduğuna hükmetti.

Otel yönetiminin hijyen gerekçelerine ilişkin kanıt sunamadığına hükmeden mahkeme, olayı dini ayrımcılık olarak değerlendirdi.

Mahkeme ayrıca hijyen gerekçesi ile yapılan savunmayı da, "Tesettür mayoları diğer mayo çeşitleriyle aynı malzemelerden yapılıyor. Rutin su testlerinde herhangi bir anormallik tespit edilmedi" kararıyla reddetti. - SALZBURG

Kaynak: İHA

Avusturya, Salzburg, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avusturya'da Dini Ayrımcılık Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele’yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü Görele'yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
Fenerbahçe Stadyumu’nda yenileme çalışmaları sona erdi Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi
Futbolseverlere müjde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA’ya savaş açtı Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

19:07
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan’a teşekkür ederim
ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim
19:03
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest
18:35
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
18:35
Ece İrtem’in ölüm nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:16
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 19:47:00. #7.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da Dini Ayrımcılık Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.