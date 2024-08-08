Avusturya'da Taylor Swift konserine terör saldırısı planı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avusturya'da Taylor Swift konserine terör saldırısı planı

Avusturya'da terör saldırısı planladığı şüphesiyle yakalanan 19 yaşındaki zanlının, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

08.08.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'da dün terör saldırısı planladığı şüphesiyle yakalanan 19 yaşındaki zanlının başkent Viyana'da düzenlenecek olan ABD'li şarkıcı Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

Avusturya'da dün terör saldırısı planladığı şüphesiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ sempitazanı 19 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, zanlının dün 3 konseri de iptal edilen ABD'li şarkıcı Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını itiraf ettiğini belirterek, "büyük bir kalabalığı" öldürmeyi planladığını açıkladı. Kaynaklar, zanlının "patlayıcı ve bıçak kullanarak bir saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını" itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı ise 3'e yükseldi.

Avusturya basınında yer alan haberlerde, 19 yaşındaki zanlının metal işleme şirketinde çalıştığı ve bomba yapımında ilerleme kaydettiği ifade edilerek, zanlının stadyum dışında toplanması beklenen kalabalığın üzerine bir araba sürmeyi planladığı belirtildi. Haberlerde dün yakalanan diğer 2 şüpheli hakkında ise 17 yaşındaki şüphelinin Swift'in konser vereceği stadyumda "hizmet sağlayan" bir şirkette çalıştığı, 15 yaşındaki diğer şüphelinin şu ana kadar yetkililerle konuşmayı reddettiği ifade edildi.

Şüphelilerin Swift konserlerine odaklandığı tespit edilmişti

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ ile bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana'dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söylemişti. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanmış, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini aktarmıştı. Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan iki kişi de Viyana'da gözaltına alınmıştı. İlk soruşturma bulgularına göre şüphelilerin internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilmişti.

Taylor Swift 3 konserini de iptal etmişti

Organizatörler, Swift'in başkent Viyana'da bugün, yarın ve cumartesi günleri vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurmuştu. Barracuda Music tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'nda bir terör saldırısı planlandığını doğrulaması üzerine herkesin güvenliği için planlanan üç gösteriyi iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" ifadeleri kullanılmış, izleyicilerin biletlerinin iade edileceği belirtilmişti. - VİYANA

Kaynak: İHA

Taylor Swift, Avusturya, viyana, Swift, Saldırı, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Müzik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avusturya'da Taylor Swift konserine terör saldırısı planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:26 Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
18:55 Muş’ta baraj gölüne giren 2’si çocuk 5 kişi can verdi Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 5 kişi can verdi
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 01:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da Taylor Swift konserine terör saldırısı planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement