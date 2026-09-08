Ayağı taşa takılan genç, telefon aracında kaldığı için 2 gün tarihi tünelde mahsur kaldı - Son Dakika
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Ayağı taşa takılan genç, telefon aracında kaldığı için 2 gün tarihi tünelde mahsur kaldı

Ayağı taşa takılan genç, telefon aracında kaldığı için 2 gün tarihi tünelde mahsur kaldı
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Hatay Samandağ'da 28 yaşındaki A.A., Titus Tüneli'nde ayağının taşa takılması sonucu düştü ve telefonu aracında kaldığı için iki gün boyunca kimseye haber veremedi. Ailesinin ihbarıyla başlatılan jandarma araması sonucu tünelde yarı baygın bulunan genç kurtarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A.A. isimli genç, tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kalmış halde bulundu. İki gün mahsur kalan şahsın cep telefonun araçta kaldığı için kimseye haber veremediği öğrenildi.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tüneli'nin yakınlarına gitti. Tünel çevresinde olduğu esnada A.A., dengesini kaybederek düştü. Telefonunu aracında unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan genç, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinden haber alamamaları üzerine tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Mehmet Ali Alacan, ağabeyini sağ salim bulan ekiplere teşekkür etti.

"Titus Tüneli'nde turistler gezerken ağabeyimi görüp durumu yetkililere bildiriyorlar"

Ağabeyini iki gündür ararken tarihi Titüs Tüneli'nde yarı baygın şekilde bulduklarını ifade eden Mehmet Ali Alacan, "Ağabeyim memur olduğu için hafta sonu kafa dinlemek için tünelin çevresinde gezintiye çıktığını söyledi. Birkaç saat sonra geri dönerken yolu kaybedip ayağı taşa takılıyor. Taşa takılıp dengesini kaybettikten sonra düşüyor ve baygınlık geçiriyor. Baygın olduğundan dolayı hatırlamıyor. Kaybolduğu haberini alınca apar topar Antakya'ya geldik sonra da haber gelince Samandağ'a geldik. Jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Titus Tüneli'nde turistler gezerken ağabeyimi görüp durumu yetkililere bildiriyorlar. Allah jandarma ve diğer ekiplerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Jandarma, Samandağ, 3. Sayfa, Olaylar, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayağı taşa takılan genç, telefon aracında kaldığı için 2 gün tarihi tünelde mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayağı taşa takılan genç, telefon aracında kaldığı için 2 gün tarihi tünelde mahsur kaldı - Son Dakika
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