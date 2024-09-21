Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde apartmandan ayakkabı çalan şahıs, güvenlik kameralarına aldırış etmeden ayakkabıları mağazadan alır gibi seçti.
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmana giren bir şahıs, kapı önlerindeki ayakkabılardan seçerek, beğendiklerini yanında getirdiği poşete doldurdu. Apartmanlardan birinde ayakkabıları çaldığı sırada güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Seçtiği ayakkabıları poşete koyduktan sonra şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızın apartmanlarda dolaşıp ayakkabı seçtiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayakkabı Hırsızı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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