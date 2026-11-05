Ayazini ve Kıyır'da 5 ceset bulundu, şüphelinin Eskişehir'de araç yağmaladığı iddia edildi - Son Dakika
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Ayazini ve Kıyır'da 5 ceset bulundu, şüphelinin Eskişehir'de araç yağmaladığı iddia edildi

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Ayazini ve Kıyır köylerinde iki otomobilde 5 kişinin pompalı tüfekle öldürülmüş cesedi bulundu. Şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ile Çifteler ilçeleri arasında bir otomobili yağmaladığı iddia edildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ve Çifteler yolu arasında bir aracı yağmaladığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü ve Kıyır köylerinde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri, ardından şahsın kırmızı hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlerde cinayeti işleyen şahsın şehir dışından geldiği tespit edilmişti. Olay sonrasında şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Çifteler ilçesine giden yol üzerinde bir otomobili yağmalamak suretiyle alarak kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
SeyitgaziEskişehirİhsaniyeÇifteler3. SayfaAyaziniGüncelAfyonSon Dakika

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