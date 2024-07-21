Aydın Aytepe'de Yangın: Üniversite Kampus Alanına Doğru İlerliyor

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Aydın Aytepe alevlere teslim oldu, yangın üniversite kampus alanına doğru ilerliyor

AYDIN - Aydın Merkez Aytepe'de saat 16: 00 surlarında yangın çıktı. Kısa sürede hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor. ADÜ Sosyla Tesisleri'nin de içinde bulunduğu kampus alanına doğru ilerleyen alevlerin önüne geçmek için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Yangın saat 16: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Aytepe yakınlarındaki kuru otların tutuşması ile başlayan yangın kısa sürede her yeri sardı. Yangını söndürmek için tüm ekipler seferber olurken Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken bölgeye Jandarma'nın TOMA'ları da sevk edildi.