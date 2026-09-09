Aydın Bozdoğan\'da otomobille kamyon çarpıştı; sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Yazıkent Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 09 E 0163 plakalı otomobili ile Bozdoğan istikametine ilerlerken karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. H.C ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı bölgede ikinci kaza yaşandı

İlk kazanın yaşandığı yerde çalışmalar sürerken başka bir otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Yaşanan ikinci kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.