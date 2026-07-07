Bozdoğan\'da yangın 8 saatin sonunda kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangın, kontrol altına alındı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayılan ve 4 mahalleyi tehdit eden yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun mücadele sonunda söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının ilk anından itibaren tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de; "Yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ilk çıktığı andan itibaren belediyemize ait 17 iş makinesi ve 100 personelimizle söndürme çalışmalarına destek verdik. Bu zorlu süreçte emek veren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten korusun, beterinden saklasın" dedi. - AYDIN