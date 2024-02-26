Aydın Büyükşehir Belediyespor Maçında Olaylar Çıktı

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Aydın Büyükşehir Belediye spor'un Köşk Belediye Doğanspor karşısında 5-0 önde olduğu maçta çıkan olaylar maça damga vurdu. Büyükşehir Belediyesporlu teknik heyet ve oyuncuların saldırıya uğrayıp yaralandığı maçı hakem tatil etti.

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Aydın Büyükşehir Belediyespor, Köşk Belediye Doğanspor ile deplasmanda karşılaştı. Köşk İlçe Stadı'nda oynanan ve gergin geçen karşılaşmada çıkan olaylar maça damga vurdu. Maçın ilk yarısı 2-0 Aydın Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Büyükşehir ekibi, skoru 5-0 yaptı. Karşılaşma 5-0 devam ederken, Köşk Belediye Doğansporlu bir oyuncuya hakem kırmızı kart gösterdi. Eksik kalan Köşklü oyuncular, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Ali Türkel ve futbolculara saldırdı. Yaşanan saldırıda Türkel ve Büyükşehir Belediyesporlu bazı oyuncular yaralandı. Olayların akabinde hakem, maçı tatil etti.

"Münferit bir olay"

Maçın tatil edilmesiyle birlikte soyunma odasına yönelen Büyükşehir Belediyesporlu teknik heyet ve oyuncu grubuna, Köşk Belediye Doğansporlu oyuncular ikinci kez saldırdı. O esnada Aydın Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu ÖmerAltuntaş ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Savaş Güleser'e de sözlü saldırıda bulunuldu. Polis ekipleri de biber gazı sıkarak olayları önlemeye çalıştı. Soyunma odasına polis ekipleri eşliğinde giren Büyükşehir ekibi, güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkarıldı. Olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Altuntaş; "Köşk Belediye Doğanspor, tarihi başarılarla dolu büyük bir camia. Yaşanan olayları asla Köşk Belediye Doğanspor kulübüne mal etmiyoruz. Bu olaylar münferit bir olay. Bu olayları çıkaranları spor sahalarında görmek istemiyoruz" ifadelerinikullandı. - AYDIN