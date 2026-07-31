Aydın Büyükşehir Çine’de yangına müdahale ediyor

Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile ASKİ de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için büyük bir gayretle mücadele ederken, sahada 40 araç ve 82 personel görev yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle bölgede koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterildiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Olayın ilk anından itibaren tüm ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yangını kontrol altına almak ve daha fazla alanın zarar görmesini engellemek için söndürme çalışmalarını var gücümüzle sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı